Сидите вдома? Кажете, зайнятися нічим? Спробуйте вкусити себе в центр долоні
– Що спільного між українськими гастарбайтерами і політиками?
– І ті, й інші пересилають дітям гроші через кордон. Правда, в протилежних напрямках...
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Лорак вразила виглядом до та після пластики, зірку не впізнати: "Що з нею стало..."
Вітряна дочка Пугачової Крістіна Орбакайте видовищно нагнулася в бікіні: "Ох, ось це..."
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Відомий "Холостяк" не витримав напруги і зізнався в особистій трагедії: "Я втратив дитину і..."
- Я ідіот, шукав сьогодні дві години мобільний, підсвічуючи собі ліхтариком на телефоні.
- І де він був?
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Якийсь чоловік щодня підходить до газетного кіоску, купує газету, дивиться на першу полосу і тут же викидає. Якось кіоскерка запитує:
- Що ви шукаєте в газеті?
- Некролог.
- Але некрологи на останній полосі.
- Той, якого я чекаю, буде на першій.
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Ніщо так не збуджує дівчину, як легкі покусування колишнього своїх ліктів.
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Інтелігентна людина - той, хто при дамах замість "всяка така х**ня" говорить "різноманітні артефакти".
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Природа настільки очистилася за час карантину, що в села масово повертаються бариста, маркетологи і тренери особистісного зростання.
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Перед ізоляцією було громаддя планів. Минуло три тижні, підсумок: протер у кухні витяжку від пилу, набрав 10 кг.
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– Галю, а чого це твій Вася так кричить?
— Так зуби лізуть!!!
– Які зуби? Йому ж 70...
– Вставні, вчора проковтнув...
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Якщо дружина не робить депіляцію під час карантину, це означає, що до карантину вона робила її не для тебе.
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Дефект мови: не вимовляє розумні думки.
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- У сина все життя - то хімія, то табір, то хімія, то табір...
- Він рецидивіст?!
- Ну що ви?! Він хімію в школі викладає, а влітку вихователем їздить у дитячий табір.
***
Працювати дистанційно під час епідемії коронавіруса виявилося дуже непросто, але я поки справляюся.
© Сантехнік Сидоров
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