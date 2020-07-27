Президента Росії Володимира Путіна їдко висміяли в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Так, лідер Кремля в черговий раз став героєм політичної фотожаби.

А приводом для появи їдкою фотожаби стала новина про те, що стосовно Російської Федерації ввели новий пакет санкцій.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв російський художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити засмученого Володимира Путіна, який дізнався про нові санкції з боку цивілізованого Заходу.

"А ось при Обамі такого не було", - йдеться у підписі до фотожабе.

Користувачі з гумором відреагували на фотожабу Йолкіна та зазначили, що Захід вирішив "смажити жабу на повільному вогні", маючи на увазі Путіна і санкції.

"Повернися повернися Барак Обама, твої заслуги визнаю - ще б згадав про Адама в раю", "Сергій, персонаж у Вас виходить жалюгідний, його навіть пожаліти хочеться", "За що окремо люблю ваші карикатури, так за те, що ви навіть самого злого упиря по доброму намалюєте", "Захід смажить жабу на повільному вогні, розтягуючи задоволення від конвульсивних відригувань сміхдержави", "Чекайте осені, прийде вибачатися особисто", "Нічого, при Байдені, дасть Бог, покруче буде", "Якщо його все-таки оберуть, то Росія розвалиться кількома роками раніше, нинішня влада зробила все для цього", - жартують вони під публікацією карикатуриста.

Раніше ми розповідали, як приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.

Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керчь для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.

"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.

Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.

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