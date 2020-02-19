Російсько-окупаційні війська на Донбасі вирішили створити резерви збройних формувань

Так, стало відомо, що бойовики захотіли створити мобілізаційні резерви з так званих "козацьких формувань" з Росії.

Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, з допомогою козаків російське командування має намір вирішити проблеми укомплектованості особовим складом з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ. 

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"Передбачено значне залучення сил і засобів так званих “козачих формувань” з території Російської Федерації", – зазначили в повідомленні розвідки.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.