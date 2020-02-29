Водій не впорався з керуванням

Автобус, у салоні якого було багато дітей, прямував в населений пункт Бариш

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ пишуть у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що страшна аварія сталася сьогодні вранці, 29 лютого.

Зокрема, автобус, що перевозив дитячу футбольну команду "Нафтовик", потрапив у ДТП на території Ульяновської області.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням і автобус, переповнений дітьми, злетів з дороги в кювет і перекинувся.

Відомо, що в результаті аварії постраждали 10 чоловік, серед них лише один дорослий - інші діти. Одному з потерпілих відірвало руку.

На момент аварії в салоні автобуса перебувало 29 осіб: 26 дітей і три тренери. На території області був створений оперативний штаб, який займеться допомогою постраждалим.

Раніше ми розповідали про те, що в аварії розбилося українська королева краси. Переможниця вінницького конкурсу краси, дочка впливового політика Вінницької області Аліна Шамалюк потрапила в аварію.

Наголошується, що аварія сталася в ніч з 22 на 23 лютого у Вінниці. Біла Honda, на якій пересувалися молоді люди, жорстко врізалася в дерево.

Люди були затиснуті в машині до приїзду рятувальників. 21-річний Бойдаченко відбувся переломом стегна, а 24-річна Аліна Шамалюк потрапила у відділення інтенсивної терапії. Лікарі підозрюють у неї перелом черепа.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу і врізався в дерево. Як заявили у вінницькому відділенні Нацполіції, причину ДТП встановлять після опитування свідків і проведення всіх необхідних експертиз та аналізів

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