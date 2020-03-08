8 березня в зоні проведення ООС на Донбасі українські військові понесли серйозні втрати

Про це на сторінці Facebook повідомила прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Терористи накрили вогнем із протитанкового ракетного комплексу вантажівка ЗСУ, який їхав до однієї з позицій українських зах итинков. Після попадання ракети один військовослужбовець загинув. В результаті обстрілу троє бійців отримали поранення.

За останню добу окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, ведучи вогонь з мінометів, гранатометів, ракетних комплексів та іншого зброї, яке заборонено Мінськими домовленостями. Під час обстрілу постраждали ще три бійця ЗСУ.

Командування ООС заявило, що українські військові відповіли ворогові прицільними вогневими ударами. Втрати супротивників поки невідомі.

У п'ятницю, 6 березня, бойова машина піхоти ВСУ підірвалася на невідомий вибуховий пристрій біля населеного пункту Кримське. Один військовослужбовець Об'єднаних сил був тяжко поранений і невдовзі помер. Крім того, троє українських військових отримали мінно-вибухові травми. Постраждалих швидко доставили в медичні установи, де медики надали їм всю необхідну допомогу.

До цього стало відомо, що бойовики стягують на Донбас важке озброєння, порушуючи Мінські домовленості. Зокрема, РСЗВ "Град", танки і гармати. Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили цю інформацію.

зокрема, 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував: 122-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Крім того, 3 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував шість таких же залпових систем, які рухалися в південному напрямку по дорозі на південний захід від населеного пункту Іванівка Луганської області. Зазначене озброєння було розміщено з порушенням ліній відводу.

Нагадаємо, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС: що відбувається.

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