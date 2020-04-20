На місці сіл в Житомирській області, де кілька днів не можуть загасити масштабні пожежі, залишився один попіл

Моторошні кадри з місця події з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews. За даними автора каналу, в Житомирській області згоріли десятки житлових будинків, в результаті чого близько 120 людей залишилися без даху над головою. На фото видно, що житлові будинки вигоріли вщент. Не залишилося практично нічого.

За даними журналістів, в селах Магдин і Личмани згоріло 38 будинків. На даний момент люди ночують в церкві і «гостиниці», яку організували при сільраді.

Як розповів секретар Колісниківської сільської ради Віталій Царюк, відновлювати згорілі будинки будуть за рахунок держави. У найближчі кілька днів представники районної влади зберуть у постраждалих дані про їх втрати і складуть кошторис необхідних будматеріалів для відновлення будинків. За словами Царюка, людям пообіцяли відшкодувати навіть живність, яка в них була.

Тим часом, рятувальники продовжують гасити вогонь у лісах Овруцького району. На даний момент з 9 осередків займання локалізовано 5. Повідомляється, що пожежу гасять близько тисячі осіб. Задіяна авіація і більше 150 одиниць техніки.

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