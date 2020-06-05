Копи-мучителі з відділку поліції в Кагарлику вже не перший раз знущаються над людьми
Про це пише ТСН.
За інформацією журналістів, тортури і зґвалтування в місцевому відділі поліції були не єдиними НП.
Так, слідчі отримали інформацію про інші випадки знущання в місцевому відділі поліції.
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За допомогою до силовиків звернулися ще троє потерпілих: їх теж допитували поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима.
«Призначено експертизи, оскільки виявлені додаткові потерпілі у цій справі від рук зазначених правоохоронців», - заявив в. о. голови ДБР Олександр Соколов.
Але правоохоронці поки не поспішають розкривати подробиці минулих інцидентів в інтересах слідства.
«Давайте ми завершимо досудове розслідування. Сторона захисту буде можливість ознайомитися з матеріалами. І вже під час засідань будуть висвітлені факти», - продовжив Соколов.
Раніше ми розповідали про те, як під Києвом поліцейські катували і ґвалтували молоду дівчину прямо у відділенні поліції.
Жертва через кілька годин звернулася за допомогою до медиків, а в ЗМІ розгорівся неабиякий скандал. Перевертнів у погонах затримали детективи ДБР, проти копів відкриті кримінальні справи.
Пізніше постраждала жінка розкрила подробиці тортур. Вона зазначила, що силовики намагалися "повісити" на неї пограбування місцевого магазину, а після відмови "співпрацювати" - почали над нею знущатися.
Дівчина також заявила, що її били ногами і кулаками навіть в туалеті. Через деякий час її знову відвели в кабінет, де почалися тортури з протигазом.
У нещасливому кабінеті, де її неодноразово гвалтували, перебували саме підозрювані Сулима і Кузів.
Нагадаємо, знущання поліцейських над дівчиною сколихнуло Україну, нові подробиці
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