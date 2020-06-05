Кадрові російські підрозділи продовжують використовувати тимчасово окуповану територію Донбасу для вдосконалення навичок власних солдатів в умовах реальних бойових дій.

Зазначається, що це насамперед стосується російських розвідувальних підрозділів, снайперів і груп спеціального призначення. Передає Politeka.net з посиланням на Головне управління розвідки України.

Нашій розвідці стало відомо, що на початку червня через непідконтрольну Україні ділянку кордону в з'єднання і частині 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) т.зв. "армійських корпусів" ВС РФ, приховано прибули групи російських інструкторів для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом інших військово-облікових спеціальностей.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області перекрили канал постачання ліків та медичних засобів для «ДНР».

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

Як встановило слідство, місцева мешканка організувала перевезення медикаментів і засобів захисту на окуповану Донеччину на адресу структурних підрозділів «МОЗ ДНР».

Вона отримувала замовлення від окупантів на необхідні товари, купувала їх в українських аптеках і в підпільних виробників на Харківщині, після чого переправляла через лінію розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. А далі кур'єри дрібними партіями розвозили лікарські засоби на тимчасово окупованих територіях.

Затримали «бізнесвумен» на гарячому, коли вона планувала відправити чергову партію медичної продукції в «ДНР». Співробітники СБУ вилучили медичні маски, ліки, засоби дезинфекції тощо.

Зараз вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, скандальний екс-силовик, який розганяв Євромайдан в Харкові, уникнув покарання.

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