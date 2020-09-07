Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що Україні потрібно відновити економічні зв'язки з тимчасово окупованими територіями Донбасу

Як передає Politeka з посиланням на "Новини Донбасу", про це високопоставлений чиновник заявив під час спілкування з журналістами у нинішньому адміністративному центрі Луганщини - в місті Сєвєродонецьку.

На думку Гайдая, Україна отримає вигоду від поновлення економічних зв'язків з ОРДЛО.

"Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду", - сказав Гайдай.

На думку глави Луганської ОДА, розрив економічних зв'язків з "ЛНР" є "політичною спекуляцією", а за роки війни на Донбасі Україна втратила близько 8 млрд грн через припинення економічних зв'язків з окупованими територіями.

"Щороку ми втрачали близько двох мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити? Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", - наголосив Гайдай.

Також він додав, що саме економічна блокада привела до того, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу гривня перестала бути платіжним засобом.

"Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - зазначив глава ОДА.

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