На Волині обірвалося життя українського "кіборга", який віддав нирку синові

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Книга пам'яті. Волинь" у соцмережі.

Так, стало відомо, що помер ветеран АТО із села Ворокомле Камінь-Каширського району Волинської області, який віддав нирку синові.

"Шумик Василь Захарович, (03.02.1978 − 09.10.2020), с. Ворокомле Камінь-Каширського району. Пам'ятаймо!" − йдеться у дописі.

Ветеран АТО Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності та гідну пенсію. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, а через п’ять років він віддав нирку своєму синові Олександру.

Операцію з трансплантації провели 30 січня 2020 року у Ковельській центральній районній лікарні. Свої дні народження батько і син відзначали в палаті: 3 лютого Василеві Шумику виповнилося 42 роки, а 7 лютого Сашко відсвяткував 20-річчя.

Волинські ЗМІ також повідомляли, що Василь і Оксана Шумики, які розлучилися ще 15 років тому, після всього пережитого, як висловився чоловік, зійшлися.

Одного разу, уже після операції, син сказав мамі: "Нехай тато живе з нами". І жінка відповіла, що вона не буде проти.

Нагадаємо, на Донбасі обірвалося життя "кіборга" з Дніпра: "захищав Україну з 2014 року".

Раніше Politeka повідомляла, що на Донбасі обірвалося життя бійця ЗСУ: відомі перші подробиці трагедії.

Також Politeka писала, що трагедія обірвала життя захисника України на Донбасі: що відомо про героя.