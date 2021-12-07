Вибух прогримів у вівторок вночі, 7 грудня, в торговому центрі "Інденім" в місті Денау в Узбекистані. У МНС розповіли подробиці інциденту.

Так, вибухом повністю зруйновано двоповерхову будівлю торгового центру по вул. Мустакіллік. За даними прес-служби МНС, стався спалах газоповітряної суміші. Після спалаху виникла пожежа, загасили протягом 28 хвилин.

Дев'ятьох людей, які перебували в той момент в приміщенні, госпіталізували з різними травмами. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, бійці МНС виявили під уламками одного загиблого.

В Мережі з'явилися кадри трагедії, на яких видно зруйновану будівлю ТЦ "Інденім", охоплену вогнем, і безліч уламків, що розлетілися по всій окрузі.

На місце події прибула урядова комісія на чолі з першим віце-прем'єром. До неї увійшли представники МВС, МНС, Національної гвардії, МОЗ та інших відомств. Остаточну причину вибуху назвуть після завершення розслідування.

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