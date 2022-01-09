Дорогу не поділили автобус "Еталон" та автомобіль "Мазда 5" - на місці події працювали рятувальники, швидка допомога та поліція.

ДТП сталося вранці в неділю, 9 січня, на трасі біля села Новий Став Львівської області. В прес-службі ДСНС розповіли подробиці інциденту.

В результаті зіткнення рейсового автобуса, що прямував з Радехова до Львова, і легковика постраждали семеро людей. Від удару "Мазда" перетворилася на лахміття, а "Еталон" відкинуло в кювет.

Рятувальникам довелося "вирізати" з легковика 34-річного водія та його 38-річну пасажирку, яких затиснуло деформованими конструкціями. Їх передали медикам. Також в "Мазді" перебувала дитина 2012 року народження - хлопчик отримав легкі забійні травми і перебував у стані шоку.

На момент зіткнення в автобусі знаходилися 8 пасажирів. Внаслідок ДТП травмувався 59-річний водій, його доставили до лікарні. Крім того, тілесні ушкодження отримали троє пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовилися.

Відзначається, що бійці ДСНС з метою запобігання загоряння відключили в автобусі та автомобілі акумуляторні батареї.

На місці події працювали 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

Обставини та причини події з'ясовуються правоохоронними органами.

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