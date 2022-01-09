ДТП сталося вранці в неділю, 9 січня, на трасі біля села Новий Став Львівської області. В прес-службі ДСНС розповіли подробиці інциденту.
В результаті зіткнення рейсового автобуса, що прямував з Радехова до Львова, і легковика постраждали семеро людей. Від удару "Мазда" перетворилася на лахміття, а "Еталон" відкинуло в кювет.
Рятувальникам довелося "вирізати" з легковика 34-річного водія та його 38-річну пасажирку, яких затиснуло деформованими конструкціями. Їх передали медикам. Також в "Мазді" перебувала дитина 2012 року народження - хлопчик отримав легкі забійні травми і перебував у стані шоку.
На момент зіткнення в автобусі знаходилися 8 пасажирів. Внаслідок ДТП травмувався 59-річний водій, його доставили до лікарні. Крім того, тілесні ушкодження отримали троє пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовилися.
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Відзначається, що бійці ДСНС з метою запобігання загоряння відключили в автобусі та автомобілі акумуляторні батареї.
На місці події працювали 10 рятувальників та дві одиниці техніки.
Обставини та причини події з'ясовуються правоохоронними органами.
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