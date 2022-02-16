Судно з рибалками затонуло далеко від берега Канади, 10 людей загинули, а частина екіпажу пропала безвісти: з'явилися подробиці з місця трагедії.

Пошуки 11 осіб все ще тривають канадськими рятувальниками, повідомляє видання BBC з посиланням на місцевих чиновників.

НП сталася 15 лютого біля острова Ньюфаундленд, який входить до складу Канади. Як стало відомо, затонуло рибальське судно, що належить Іспанії. На його борту знаходився екіпаж з 24 осіб. Серед них було 16 іспанців, а також громадяни Перу і Гани.

Судно Villa de Pitanxo отримало від рибалок два сигнали лиха на відстані понад 450 км від суші. Канадські рятувальники почали рятувальну операцію, в якій було задіяно рятувальне судно і вертоліт, а також рибальські човни.

Спочатку були виявлені тіла сімох членів екіпажу потерпілого крах судна. Пізніше ще трьох моряків знайшли мертвими. За останніми даними, рятувальники продовжують пошуки 11 осіб. Трьох рибалок вдалося виявити живими, тому рідні зниклих поки не залишають надій на їх порятунок.

"Це трагедія. Все, що ми можемо – це молитися", - розповіла родичка одного зі зниклих рибалок.

Нагадаємо, під час риболовлі 200 людей опинилися в пастці на крижині.

Як повідомляла Politeka, вибухнув нафтовий танкер з людьми на борту, перші подробиці НП.

Також Politeka писала, що російське судно пішло під воду за лічені хвилини, врятувалися не всі.