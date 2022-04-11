Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявив, що українських захисників Маріуполя треба заблокувати на заводі "Азовсталь", а потім застосувати там хімічну зброю. Про це повідомляє окупаційне видання "РИА Новости".

Спершу ватажок невизнаної "ДНР"Денис Пушилін заявив, що в районі "Азовсталі" блоковані не менше 1,5 тисячі українських бійців. Басурін як один керівників "народної міліції ДНР" заявив, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" в Маріуполі сенсу немає.

"Там підземні поверхи, тому брати даний об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не понесе. Тому на даний момент треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір", - сказав Басурін.

Відзначимо, що оборонна розвідка Великобританії вранці 11 квітня повідомила, що існує висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів в заблокованому Маріуполі. У Маріуполі ще залишаються мирні жителі, які опинилися в повній блокаді і гуманітарній катастрофі. Також там мужньо обороняються українські воїни, яким не вдається надати підтримку силою.

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