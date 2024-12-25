Росіяни масовано атакували енергетику України, через ворожий обстріл по Україні були введені графіки відключення світла.

У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Київської, Дніпропетровська та Одеської областей.

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилася до шести, повідомляє голова ОВА

Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах міста.

У Харкові влучання російського "шахеда" зафіксували в приватному сектору Основ'янського району, мер Харкова Ігор Терехов

Пожежа спалахнула в одноповерховому будинку.

Нагадаємо, у Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ.

У зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

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"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.

На тлі масованого обстрілу у повідомлялялось про відключення світла, електроенергія зникла у Києві та низці областей України.

На Вінниччині внаслідок російської атаки є пошкодження енергоінфраструктури, повідовляють в ОВА.

Росіяни також атакували Івано-Франківщину: частина області залишилася без електропостачання.

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