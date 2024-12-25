В ніч на 25 грудня окупанти завдали нового масованого удару по Україні, загарбники випустили ракети різних типів.

Росіяни масовано атакували енергетику України, через ворожий обстріл по Україні були введені графіки відключення світла.

У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Київської, Дніпропетровська та Одеської областей.

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилася до шести, повідомляє голова ОВА

Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах міста.

У Харкові влучання російського "шахеда" зафіксували в приватному сектору Основ'янського району, мер Харкова Ігор Терехов

Пожежа спалахнула в одноповерховому будинку.

Нагадаємо, у Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ.

У зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.

На тлі масованого обстрілу у повідомлялялось про відключення світла, електроенергія зникла у Києві та низці областей України.

На Вінниччині внаслідок російської атаки є пошкодження енергоінфраструктури, повідовляють в ОВА.

Росіяни також атакували Івано-Франківщину: частина області залишилася без електропостачання.

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