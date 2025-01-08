Загроза того, що в 2025 році розпочнуться безпосередні бойові дії на території Дніпропетровської області, справді існує.

І просування російських окупаційних військ до адмінкордонів Дніпропетровщини можливе швидше не з боку Покровська, а в районі Великої Новосілки та Новосілки, тобто на Времівському напрямку. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главкому.

За словами експерта, противник у районі Времівського виступу може створювати для ЗСУ серйозну загрозу з півдня, але для просування йому доведеться значно збільшити своє угруповання, навіть щоб просто "торкнутися" Дніпропетровської області, а не повноцінно зайти і розпочати окупацію.

"У них така можливість може бути. Не обов'язково, що вона з'явиться, але вона може бути, якщо росіяни докладуть серйозних зусиль. Туди треба їм перекинути ще приблизно таке ж угруповання, як воно зараз там є, там тисяч 30-40 їх бовтається", - заявив Роман Світан.

Військовий експерт зазначив, що ця операція росіян буде спрямована більше не на саму Дніпропетровську область, а на витіснення українських військ із південно-західної частини Донецької області, зокрема Великої Новосілки, Курахового та Покровська.

Роман Світан підсумував, що російські окупанти в 2025 році мають можливість зайти до Дніпропетровської області, але просунутися вглиб вони не зможуть, тому особливої ​​загрози для Дніпропетровщини, і тим більше для міста Дніпро, не буде.

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