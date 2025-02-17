В ніч на 17 лютого в Росії лунали вибухи, стало відомо, де саме зафіксовано прильоти ударних дронів.

В ніч на 17 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ, йдеться про село Ільський, де знаходиться нафтопереробний завод, передає Politeka.net.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Як повідомив Кондратьєв, через нібито падіння уламків дронів зазнали пошкоджень 12 житлових будинків, а одна людина поранена.

Як передає Політека, російський Telegram-канал SHOT стверджує, що дрони намагалися атакувати Ільський НПЗ, а уламки безпілотника впали біля підприємства, через що почалася пожежа.

Тим часом у Міноборони Росії інформують, що минулої ночі російська ППО нібито знешкодила 90 безпілотників і керовану ракету "Нептун-МД".

У російському оборонному відомстві заявили, що 38 дрони нібито були збиті над акваторією Азовського моря, ще 24 над Краснодарським краєм, 15 над окупованим Кримом, 7 над акваторією Чорного моря.

По два безпілотника нібито було знищено над територіями Курської та Ростовської областей та по одному БпЛА над територіями Брянської та Бєлгородської областей.

Нагадаємо, трагічно пройшла ніч на 17 лютого для Донеччини, відомо про загиблих внаслідок російської атаки.

У Покровському районі Донецької області дві людини отримали смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дві людини загинули через російський обстріл на Донеччині, пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю і лінію електропередач.

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