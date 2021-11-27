Переможниця 9-го сезону проєкту "Холостяк" і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова поскаржилася на своє самопочуття.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові сторіз. На кадрах Даша Квіткова розповідає про своє погане самопочуття. За її словами, зараз вона не може навіть встати. Даша Квіткова додала, що у неї ніколи не було такого тижня.

"У мене, чесно кажучи, ніколи не було такого болючого тижня. Я всю ніч калачиком лежала, зараз всередині якийсь **** відбувається", - поскаржилася Даша Квіткова.

"Мені сьогодні дуже погано, Дуже. Вдома дуже багато справ, які потрібно зробити, то зібрати, то скласти. А я сьогодні просто гойдаюся на кріслі-гойдалці, все. Я не можу навіть встати та піти поїсти, чай собі заварити", — розповіла дружина Добриніна.

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