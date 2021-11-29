Відома співачка Ані Лорак, яка була одружена із турком Муратом Налчаджіоглу, показала рідкісні фото спільної дочки та привітала українок із Днем матері.

Як пише Politeka.net, відома співачка Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) у 2009 році вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, а вже через два роки народила йому дочку Софію.

Через десять років шлюб пари дав тріщину і Лорак з Налчаджіоглу розійшлися. Зараз бізнесмен збирається одружитися вдруге, а співачка зациклилася на кар’єрі. Однак у своєму Instagram Лорак не тільки ділиться професійними здобутками, а показує світлини з єдиною дочкою.

Цього разу виконавиця привітала українок з Днем матері та опублікувала відео, на якому показала рідкісні світлини 10-річної Софії.

"Зі святом, дорогі матусі! Будьте здорові та щасливі❤️", - написала Лорак.

Шанувальники у коментарях також привітали Кароліну Куєк зі святом матері та побажали їй народити ще сина: " Зі святом, Кароліночко! Нехай кохання вашої доньки завжди буде з вами! Щастя вам та взаєморозуміння!❤️❤️", "Кароліна, вітаю вас і вашу маму зі святом!❤️ Нехай усі мами будуть здорові та щасливі!❤️", "Милашки які 😍 Улюблені. Зі святом, Кароліна ❤️, з Днем матері 🙏🏻", " Зі святом вас Ані Лорак 🙏😘😘😘 Бажаємо вам синочка ще", "Вітаю! ❤️Кароліночка, ви класна мама! 😍".

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