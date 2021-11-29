Українська телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катя Осадча, яка нещодавно повернулася з ОАЕ, вразила нарядом у фінальному ефірі популярного шоу «Танці з зірками».

Як пише Politeka.net, в Instagram у 38-річної телеведучої з'явився яскравий кадр зі зйомок. На фото вона позувала зі своїм чоловіком, який є ведучим «Танців з зірками». Юрій Горбунов буквально розцвів поруч з дружиною, яка позувала в ефектній сукні з розрізом до стегна.

"Яскравий і дуже емоційний фінал Танців з зірками. Радість, сльози, емоції. Переможець обраний, вітаємо @logai.arthur і @karelina.ann _ _ під вашими ногами паркет горів! Ви дивилися фінал, за кого вболівали?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Молодець. Катя, спасибі вам за це відео. Завжди цікаво як проходять зйомки. Ви прекрасні", "яке плаття", «це було яскраво, Катерина», "неперевершені образи", "Яка ви красуня! Краща в шоу-бізнесі! І за манерами, і за красою!", "Сукня неймовірна!",- пишуть користувачі Мережі.

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