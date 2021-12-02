Співачка Наташа Могилевська з Дмитром Монатіком та іншими зірками прийшли на перший сольний концерт Володимира Дантеса.
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною вітчизняною співачкою, а також у зірки є продюсерський центр, з яким уклав контракт Володимир Дантес свого часу. Співак був частиною групи " ДіО.Фільми "разом з Володимиром Олійником після "Фабрики Зірок 2". А вже в 2015 група розпалася і Дантес почав кар'єру телеведучого.
Вже в 2019 році артист повернувся до творчості і записав перший сингл "тепер тобі 30". У 2020 зірка випустив ще 3 синглу, а недавно і міні альбом, який назвав "Твоя улюблена музика". І тепер Дантес виступив з першим сольним концертом у Києві, куди прийшла Наталія Могилевська, Монатік і багато інших зірок, яких він запрошував на захід. Колишній продюсер Володимира вирішила опублікувати відео у себе на сторінці, як запалює на концерті свого колишнього підопічного.
"Вова, вітаю тебе з першим сольним концертом у Києві! SOLD OUT. Ти особливий артист! Я завжди вірила і вірю в тебе!", - було написано під фото.
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Фанати подивилися відео більше 50 тисяч разів і написали коментарі:
"Ніколи не потрібно зупинятися, вперед і тільки вперед, вірити і іті до своєї мети", "Хітяра", " яка ностальгія) це ж фабрика. Радий, що він на сцені знову!", "Як Наталя права-Володимир дійсно особливий артист".
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