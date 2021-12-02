Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник показав нове фото з Тунісу, розповівши про фінал проекту, де Злата Огневич вибере собі обранця.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є популярним вітчизняним телеведучим. Зірка зараз знімається в шоу "Холостячка", де скоро очікується фінал. Перед фіналом Григорій опублікував фото в Instagram і заінтригував подробицями майбутнього випуску.

На фото Решетник був у піджаку, сорочці і з метеликом. Зірка стояв біля великих дверей і посміхався. Як можна зрозуміти, знімок був зробленим в Тунісі.

"Вже завтра довгоочікуваний фінал проекту" Холостячка»

Спекотна Африка і вибухові пристрасті!",- написав Решетник.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну Гриша, костюм вогонь", "дуже", " Гриша, ви красень. Чекаю з нетерпінням) особливо пост-шоу, воно ж буде через тиждень?) ", "По очах Злати і так все зрозуміло, щастя всім".

Нагадаємо, дружина ведучого" Холостячки " Решетника насолодилася дозвіллям з чоловіком

Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника покрасувалася образом на тлі рожевих фламінго

А ще Politteka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник засвітив розкішне авто і несподівано розговорився



