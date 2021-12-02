Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник показав нове фото з Тунісу, розповівши про фінал проекту, де Злата Огневич вибере собі обранця.
Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є популярним вітчизняним телеведучим. Зірка зараз знімається в шоу "Холостячка", де скоро очікується фінал. Перед фіналом Григорій опублікував фото в Instagram і заінтригував подробицями майбутнього випуску.
На фото Решетник був у піджаку, сорочці і з метеликом. Зірка стояв біля великих дверей і посміхався. Як можна зрозуміти, знімок був зробленим в Тунісі.
"Вже завтра довгоочікуваний фінал проекту" Холостячка»
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Спекотна Африка і вибухові пристрасті!",- написав Решетник.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ну Гриша, костюм вогонь", "дуже", " Гриша, ви красень. Чекаю з нетерпінням) особливо пост-шоу, воно ж буде через тиждень?) ", "По очах Злати і так все зрозуміло, щастя всім".
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