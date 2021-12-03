Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала перед черговим заходом акуратний образ в сукні з високим вирізом.
Ганна Саліванчук намагається бути в центрі уваги і почала активно вести Instagram, щоб спілкуватися з шанувальниками. Причому не боїться артистка і критики, з якою вже не раз стикалася за недоречні наряди або зухвалі висловлювання.
Подобатися Саліванчук також акцентувати увагу на фігурі, кожен раз помічаючи, як вона пишається розміром бюста. Причому в сукнях або костюмах Саліванчук зазвичай робить акцент саме на своїй талії.
Встигає знаменитість чергувати Світське життя з будинком. Нещодавно Анна відвідала важливий захід, на якому з'явилася в сірій сукні з відкритим верхом і значним вирізом на стегні. Причому для більшої пікантності на короткому відео Саліванчук нібито розкрила наряд.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Суддя "Україна має талант" Притула показав 6-місячну дочку і розсердився на питання про сина: "А можете пояснити..."
Катерина Кухар в ефектній міні-сукні прийшла на урок до студентів: "Сама елегантність"
Українцям доведеться носити "ковід-значки": де МОЗ посилив карантинні обмеження
Хвороба обірвала життя популярного артиста: "Не міг рухатися, все його тіло боліло"
Ми також писали, Анна Саліванчук встигає чергувати домашні справи і світське життя. Якщо вдома з дітьми артистка приділяє весь час собі і їм, то поза домом вона встигає відвідати найрізноманітніші вечори та концерти
Найбільше показує Саліванчук в Instagram, демонструючи різні моменти з життя:
"Вчора був прекрасний вечір в компанії веселого @a. wellboy милою @minellimusic і самого працездатного і талановитого @monatik_official" - пише під кадрами зірка.
Нагадавши, дружину продюсера "Квартал 95" присоромили за відпочинок у басейні з хворою дитиною
А ще Politeka повідомляла, що Каменських в прозорих ботфортах і міні змусила заздрити дружину продюсера "Квартал 95"
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" зганьбилася, влаштувавши скандал через дитину