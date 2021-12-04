Пара похвалилася, як їм добре

Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, разом з нареченим вирушили на відпочинок до Мексики, звідки обидва поділилися яскравими кадрами.

Вже кілька років внучка Софії Ротару будує відносини з бойфрендом Денисом Жадановим, який займається підприємництвом, і навіть потрапив в рейтинги Форбс, повідомляє Politeka.net.

З нових кадрів в сторіс Instagram стало відомо, що Соня Євдокименко разом з коханим вирушили в Тулум (Месіка). З собою пара взяла улюбленого вихованця.

Дівчина похвалилася красивими видами, сервіруванням столу.

Примітно, що молодий мільйонер в своєму Instagram 3 грудня розповів - йому виповнилося 33 роки, і за традицією день народження він вирішив відзначити в теплих краях.

У своєму пості Денис Жаданов поділився мудрістю, накопиченою за останній рік, а також подякував коханій, згадавши і собачку.

"Сьогодні ми святкуємо в Тулумі з @iamsofiaeve і Голді, але я думаю про багатьох людей. Всім вам, хто робить моє життя неймовірним - спасибі 🙏", - написав підприємець.

Коментатори привітали коханого внучки Софії Ротару і написали багато приємних побажань.

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