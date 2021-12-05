Телеведуча Катя Осадча, зірка програми "Світське життя", з'явилася разом з переможцями" Танців з зірками "Артуром Логаєм та Ганною Кареліною, а також суддею програми" Майстер Шеф " Ектором Хіменес-Браво.
Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка веде програми" Світське життя", де бере інтерв'ю у популярних артистів. Цього разу на сторінці проекту в Instagram з'явилися фото Каті та інших знаменитостей.
На першому фото Катя була разом з Ектором Хіменес-Браво. Пара посміхалася, позуючи на тлі "зеленої" стіни. На другому знімку Осадча була разом з переможцями "Танців з зірками" Артуром Логаєм та Анною Кареліною. На останньому знімку Катя блищала вже одна.
"Gala Dinner Chino Latino від зіркового шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво! Не пропустіть наше інтерв'ю з переможцями "Танців з зірками вже завтра в "Світському житті", - написано було під фото.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Дан Балан схопився з місця, побачивши Кароль, з'явилося відео моменту: "Буду завжди з тобою"
Екс-фаворит Мішиної Тригубенко похвалився своєю біленькою "крихіткою", "Холостяк" Заливако оцінив: "Клас!"
Павлика, Зіброва, Іво Бобула та інших потрясла трагедія з народним артистом: "Господь кращих забирає"
Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль у "Танцях з зірками", зробила несподіване зізнання: «Для мене це був…»
Фанати поставили понад 1600 лайків і не писали Коментарі.
Нагадаємо, Осадча спантеличила зовнішнім виглядом поруч з" роздягненою " Юлією Саніною та її родиною
А ще Politeka писала, що Осадча зворушила дружину Монатіка знімком з підрослим синочком на руках
Також Politeka повідомляла, що відомий актор показав, як виглядала Осадча до шлюбу з Горбуновим