Злата Огневич, яка нещодавно сказала "так" у фіналі проекту "Холостячка Андрію Задворному, показала незвичайний образ, записавши сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною вітчизняною співачкою. Зірка брала участь у першому сезоні шоу" Маска", де посіла перше місце. А в 2021 році вирішила стати учасницею шоу "Холостячка". Серед усіх красенів у Злати вибір припав на Андрія Задворного, чим була викликана хвиля хейта від українців. Тепер Огневич вирішила записати нові сторіс, показавши новий образ і здивувала виглядом.

На кадрах Злата була з пишним кучерявим волоссям. Така зачіска у Огневич була після того, як їй розпустили афрокосички. Зірка сиділа перед телефоном, вражаючи виглядом.

"Афровайб. Багато вгадали-всього лише годину і... Готово!",- написала Огневич.

На минулому сторіс зірка навіть попросила вгадати, скільки часу зайняла її зачіска.

"Скільки займає розплетення афрокос?".

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