Відома співачка Тіна Кароль, випустивши кілька днів тому ще один кліп з нового альбому, вирішила похвалитися інтригуючими кадрами на зйомці в модній чорній сукні.

Як відомо, кілька днів тому Кароль презентувала нову свою розробку з популярним брендом-артистка вирішила випустити своє взуття, щоб привернути увагу фанатів. Якщо раніше вона займалася духами, помадою і рекламувала прикраси і декор, то в цей раз пішла далі.

Причому для презентації Кароль у чорній міні-сукні вирішила залити шампанським весь знімальний майданчик, чим відразу потрапила в центр обговорення.

"Сабо і босоніжки, що вже стали бестселерами, презентуються в чорному сатині зі святковими перлинами. У босоніжках декорована вся задня частина туфельки, а під підбором висить фішка колекції-кокетлива перлина» - пише Кароль.

"Нереально красива робота🖤 я в захваті!!!; На що не підеш заради реклами 😍 🔥 Тіна, ти бомба💣; шикарне відео👏; Тіна ви богиня; віу, приголомшлива Модель😍; який крутий слоган!❤ ️ 🔥 ; Нарешті пристойно одяглася😂 👏; любимо❤❤️; реклама як мистецтво!; Ви-велика молодець, так тримати😘любимо і бажаємо невичерпного натхнення🔥"»

Також на нових кадрах в сторіс Instagram зірка показала, як виспівується в студії.

Примітно, в одному з інтерв'ю Тіна Кароль зізналася-вона досі не вважає, що досягла вокальної досконалості і кожен день займається вокалом по кілька годин.

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