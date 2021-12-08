Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", розповіла, чому зробила вибір у бік Андрія Задворного і чому не вважає за потрібне виправдовуватися.

Злата Огневич розчарувала шанувальників, які дивилися фінал проекту «Холостячки». Більш того, раніше вона заявляла вимоги до чоловіків, якими вони повинні бути, щоб їй відповідати, проте за підсумком вибрала того, з ким найменше взаємодіяла.

Саме це розлютило мережу і тепер користувачі масово висміюють Огневич, яка буквально розчарувала аудиторію своєю поведінкою, яку вже прозвали нахабним.

В черговий раз Огневич вирішила розповісти, чому зробила такий вибір:

"Не можу не відреагувати на хейт і ваше обурення. Я не можу і не хочу задовольняти бажання мільйонів людей. Я зробила свій вибір, правильний він чи ні – покаже час. Я відкрилася максимально вам. Я була собою і слухала серце. Напевно, саме тому така реакція на мій вибір.

Дивіться пост-шоу і побачите, що було після того, як вимкнули камери. Спасибі всім, хто зі мною і підтримує».

Раньше Злато на новому сторіс показала пораду, яку їй написала Українка:

"Злата, ви спочатку вийдіть заміж, народіть дитину, а потім станьте гуру в розподілі часу. Ось тоді це буде квест, а поки ви вільна жінка, дивно від вас слухати такі поради)".

"Це якраз той випадок, коли мене дорікають відсутністю дітей, сім'ї, досвіду, що взагалі апріорі некоректно, хто не знає причин, чому у мене немає сім'ї і дітей, так? Так от, якби ви знали мій графік, то повірте мені, ваша сім'я, діти і всі турботи, які з цим пов'язані. Вони б здалися відпочинком на Мальдівах", - сказала Огневич.

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