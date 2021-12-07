Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка нещодавно вразила моложавим виглядом перед зйомками, вирішила розповісти про проблеми молодшої дочки в спеціальному інтерв'ю.

Як виявилося, молодшу дочку зірки сильно труїли в школі, знущалися над нею тільки через те, що її мама – відома артистка України. Про це українська актриса Ольга Сумська розповіла в ефірі каналу Live.

За словами Ольга, молодша дочка Ганна Борисюк під час навчання в школі піддавалася булінгу. Причому після того, як артистка дізналася про це, було вже пізно – після закінчення школи.

«Була просто шокована, яким знущанням піддавали дитину через те, що це дочка відомої людини. Аня мені нічого не говорила – я тільки могла здогадуватися, але настільки глибоко і принизливо все це відбувалося», – зізналася актриса.

Причому робити з цього приводу Сумський нічого не стала, оскільки чоловік порадив не втручатися.

"А що ти зробиш? Куди будеш йти? Це дійсно треба відпустити і йти своєю дорогою, не згадуючи, тому що у мене все це теж було» - сказала Ольга і додала, що може якби вона і дізналася вчасно і не сумнівалася, то треба було відразу перешкодити всьому.

Відзначимо, що Ольга Сумська є заслуженою і Народною артисткою України. Свою кар'єру зірка почала в далекому в 1988 році після закінчення інституту.

Відомо, що Ольга і її сестра Наталя народилися в сім'ї акторів. Обидві дочки пішли по стопах своїх батьків. Зоряну династію продовжила і донька Ольги Сумської Тоня Паперна. Зараз вона будує свою кар'єру в Росії, де вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича.

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