Блогерка Соня Еввдокименко, внучка естрадної співачки Софії Ротару, показала образ на відпочинку, похвалившись розкішною фігуркою в Instagram.

Як пише Politeka.net, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко живе за океаном - в США. Блогерка вибрала для навчання і життя один з найбільших мегаполісів світу Нью-Йорк. Зараз Соня вирушила на відпочинок разом зі своїм нареченим-мільйонером на східному узбережжі Мексики. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де цього разу вирішила показати стильний образ.

На фото Соня була в чорному купальнику і леопардових штанях. Зірка доповнила образ стильними окулярами, сидячи на ліжку під відкритим небом.

"Момент вимушеного неробства", - написала внучка Ротару під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", " гарного відпочинку. Де відпочиваєте?", "Естетично так", "Гей, дитя, залишайся божевільніше вітру", "Сонечка, наслождайся сонечком і спекою, у нас вже сніг".

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