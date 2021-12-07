Співачка Санта Дімопулос, яка перемагала на "Танцях з зірками", а також була солісткою групи ВІА Гра, показала незвичайний образ, вразивши фанатів в Instagram.
Як пише Politeka.net, Санта є популярною вітчизняною співачкою. Артистка була в групі ВІА Гра, а в 2020 році брала участь в шоу "Танці з зірками". На проекті Дімопулос посіла перше місце, залишивши позаду Олю Фреймут, Славу Камінську та багатьох інших зірок. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Санта була з ефектною зачіскою і в наряді з вирізом. Зірка дивилася в камеру, вражаючи стильним образом.
"100 років L'officiel", - написала Санта.
"Дрес-код: у стилі 20-х років", - додала зірка.
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Фанати, включаючи Катерину Кухар з "Танців з зірками", поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Санта, Ви красуня", "Прекрасна", "міс Краса", "вогонь".
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