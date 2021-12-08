Суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала, як проводить час з іншим суддею Володимиром Ярославським.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський є суддями проекту"Майстер Шеф". Зірка в новій публікації розповіла, чому недолюблювала колегу. Як виявилося, все почалося в 2014 році.

"2014 рік. Ресторан» Собака з'їла голуба " на Бессарабській площі був на межі свого краху. І тут прийшов він-невеликий, вимогливий і злий. Наш Месія. Його боялися і покладали останні надії. Так в моє життя увірвався Ярославський", - почала розповідь Ольга.





Також Мартиновська розповіла про звільнення чоловіка.

"Але це був тільки початок. Як тільки я народила віру, чоловік прийшов додому з неприємною звісткою:»Ярославський звільнив мене без причини". У подробиці не вдавався, а я і не хотіла чути", - додала зірка.

Фанати поставили майже 10 тисячч лайків і написали коментарі:

"Так ви разом чи ні", " ну давайте вже весілля, а..ну будь ласка", "Круто, вітаю вас", " Так а за що все таки чоловіка колишнього то звільнив?)) ", "Чекаю другу частину кохання", " суперськи інтригуєте! Маркетинг вогонь. Звичайно, парою ви не були і не будете, а ось діловий союз дуже успішний".

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