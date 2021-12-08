Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився роздумами про відмінності між поколіннями.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар підняв важливу тему в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Хіменес-Браво звернув увагу на те, що деякі сучасні молоді люди з так званого «покоління Z» або «зумерів», народжених в 2000-2011 роках, зараз вже мають власні квартири і машини.

Ектор зазначив, що в їхньому віці у людей його покоління були зовсім інші умови.

«У молодості ми всі відчайдушно шукали роботу, боялися безробіття. Голодне дитинство залишило ці сліди і якщо ми відчували, що через місяць будемо безробітні — вже шукали нову роботу наперед, про всяк випадок. Нас звільняли з роботи просто так, не платили гроші, і це було страшно...», - згадав шоумен.

Він зазначив, що сучасні діти набагато більше цінують свободу і, як результат, живуть собі на втіху. У той же час Хіменес-Браво звернув увагу, що зумери успішно досягають своїх цілей.

«І що найцікавіше - у них повний баланс у житті! Я досі його знайти не можу. Працюю по 24 години на добу, я так звик з дитинства — працювати багато і завжди», - зізнався Ектор.

Він додав, що зараз майбутнє саме за зумерами, адже у них є для цього всі ресурси і правильний настрій.

Цей пост Хіменес-Браво супроводив кадрами, на яких спілкується з молоддю.

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