Ектор Хіменес-Браво, який став суддею шоу "Майстер Шеф", показав, хто його зустрічає вдома, записавши кілька сторіс в Instagram
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став успішним ресторатором в Канаді, після чого його запросили судити проект "Майстер Шеф", а пізніше підприємець почав розвивати бізнес і в Україні. Ектор Не одружений, але мріє про дружину-українку. На нових сторіс Хіменес-Браво показав, хто його зустрічає вдома.
"Нарешті вдома. Мама... Дуже холодно тут для мами", - сказав Ектор, відкриваючи двері ключем.
"Дуже втомилися і замерзли, поки добиралися додому", - написав Ектор на сторіс.
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На другому сторіс Хіменес-браво показав, хто його зустрів вдома.
"Нарешті вдома після безлічі роботи", - сказав Ектор.
"А вдома нас вже зустрічали", - написав на сторіс зірка.
Також Хіменес-Браво показав собачку, яка чекала господаря з роботи. Відомо, що у Ектора дві собаки - Чоко і Лупіта породи грифон. Чоко вже старенька собака, а Лупіту подарували зірці кілька років тому.
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