Ектор Хіменес-Браво, який став суддею шоу "Майстер Шеф", показав, хто його зустрічає вдома, записавши кілька сторіс в Instagram

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став успішним ресторатором в Канаді, після чого його запросили судити проект "Майстер Шеф", а пізніше підприємець почав розвивати бізнес і в Україні. Ектор Не одружений, але мріє про дружину-українку. На нових сторіс Хіменес-Браво показав, хто його зустрічає вдома.

"Нарешті вдома. Мама... Дуже холодно тут для мами", - сказав Ектор, відкриваючи двері ключем.

"Дуже втомилися і замерзли, поки добиралися додому", - написав Ектор на сторіс.

На другому сторіс Хіменес-браво показав, хто його зустрів вдома.

"Нарешті вдома після безлічі роботи", - сказав Ектор.

"А вдома нас вже зустрічали", - написав на сторіс зірка.

Також Хіменес-Браво показав собачку, яка чекала господаря з роботи. Відомо, що у Ектора дві собаки - Чоко і Лупіта породи грифон. Чоко вже старенька собака, а Лупіту подарували зірці кілька років тому.

А на наступному сторіс Браво відповів, що у нього нарешті вихідний:

"Друзі, нарешті у мене вихідний. І кожну хвилину сьогодні я буду з мамою".

"Після таких яскравих робочих днів сьогодні вихідний. І продовжуючи тему про цінність проведеного часу з близькими, цей день я присвячую моїй мамі", - написав Браво.

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