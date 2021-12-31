У мережі опублікували миле відео з Даном Баланом і красунею-блондинкою, яка дуже схожа на Тіну Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану, опублікували чарівне відео з артистом і його мамою Людмилою, яка дуже схожа з Тіною Кароль.

У ролику Дан і його Моложава матуся Люд стоять на сцені, у нього в руках розкішний букет квітів, вони обіймаються. Треба сказати, що мама артиста у свої 63 роки виглядає просто приголомшливо – на ній чорне плаття-олівець і червоні шпильки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж. жінка трепетно звертається до зоряного сина румунською мовою під оплески залу.

У підписі до публікації написали: "Прекрасна сім'я". Шанувальники тут же почали коментувати відео, відзначаючи, що прийняли Людмилу Балан за Тіну Кароль: "Я спочатку подумала, що це Твань, а не мама Даний", "Це нове або старе відео", "Боком коли стоїть, прям сильно на Твань схожа", "Такі прекрасні мама і син", "Мені спочатку здалося, що це Твань", "Супер мама і прекрасний син", "Рідні, красиві, талановиті душі", "Приємно дивитися!", "Людмила еталон краси! Супер син! Молодці!".

Нагадаємо, Балан на закритій вечірці здивував змінами в зовнішності: "Господи, Данчик, який він...".

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