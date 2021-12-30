Співачка Світлана Лобода вирішила повернутися в минуле, примірявши образ, який був у моді десятки років тому - зірку на нових фото можна просто не впізнати.

Світлана Лобода вирішила приміряти образ з пишною зачіскою і великими окулярами в стилі 80-х, повідомляє Politeka.net. Красуня також одягла вечірню сукню і хутряні рукави. У такому вигляді зірка з'явиться в проекті "Ciao". Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

За словами Світлани Лободи, вона не тільки здивує своїм стилем, але і виконає пісню "Родной" італійською мовою.

Також артистка похвалилася досягненнями, адже саме цю пісню і кліп на неї визнали кращими в одній з соцмереж і музичних спільнот Росії.

"Для будь-якого артиста важлива оцінка його глядача і я абсолютно щаслива, що моя творчість знаходила такий сильний відгук у ваших серцях цього року☺️", - написала Світлана Лобода.

Всього за 20 хвилин публікація зібрала понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.

"Кожен день з Вами був приголомшливим. Ви подарували таку шалену кількість емоцій...", " СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, ви найкраща!!! ", "СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, ви міць! Любов! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Лобода стала майже невпізнанною з новою зачіскою

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