Втрати одна за одною переслідують королеву Єлизавету II - наприкінці 2021 року монархиня зазнала нового потрясіння, померла ще одна її близька подруга.

Діана Максвелл, леді Фарнхем, була фрейліною королеви 44 роки. Вона померла 29 грудня у віці 90 років, пише Hello.

Леді Фарнхем з 1987 року грала важливу роль першої леді в опочивальні монархині. Так називають офіційну посаду особистого помічника британської королеви. Також вона підтримувала Єлизавету II і супроводжувала її Величність на службі подяки на честь діамантового ювілею 2012 року після того, як герцог Единбурзький був госпіталізований і не зміг бути присутнім на заході.

"Це неймовірна втрата для королеви. Всі просто обожнювали леді Фарнхем, у неї було приголомшливе почуття гумору. Вона була неймовірно елегантною і привабливою жінкою", - цитує The Telegraph слова джерела з оточення Єлизавети II.



🚨The Queen is mourning the loss of her Lady-in-Waiting, Lady Farnham (pictured right), who has died aged 90.🚨



Diana was Lady of the Bedchamber since 1987 and supported The Queen for decades, notably during The Queen's Diamond Jubilee celebrations when Prince Philip was unwell. pic.twitter.com/GRkkHQBF5s — The Crown Chronicles (@crownchronicles) January 2, 2022

Незадовго до цього Єлизевета II втратила іншу свою фрейліну - Анну Фортуну ФіцРой, герцогиню Графтонську, яка померла на 102 році життя. З 1966 року вона несла службу, як керуюча гардеробної королеви.

Минулий рік видався дуже складним для Єлизавети II. Її чоловік принц Філіп помер у квітні, не доживши всього три місяці до свого 100-річного ювілею.



Користувачі співчувають королеві:

"Її Величність нещодавно втратила чимало подружок 😔"

"Так сумно"

"Нехай вона спочиває з миром, молимося за подругу королеви 🙏"

"Чарівна жінка, уродженка графства Каван в Ірландії. Відданий друг королеви. Нехай земля їй буде пухом"

"Дуже сумно"

The Queen has lost a close friend after her longstanding lady-in-waiting Lady Farnham died at the age of 90.⁰⁰Lady Farnham had been the 95-year-old monarch’s Lady of the Bedchamber since 1987. pic.twitter.com/NgZXrUIBTB — Apex World News (@apexworldnews) January 2, 2022

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