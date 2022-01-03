Діана Максвелл, леді Фарнхем, була фрейліною королеви 44 роки. Вона померла 29 грудня у віці 90 років, пише Hello.
Леді Фарнхем з 1987 року грала важливу роль першої леді в опочивальні монархині. Так називають офіційну посаду особистого помічника британської королеви. Також вона підтримувала Єлизавету II і супроводжувала її Величність на службі подяки на честь діамантового ювілею 2012 року після того, як герцог Единбурзький був госпіталізований і не зміг бути присутнім на заході.
"Це неймовірна втрата для королеви. Всі просто обожнювали леді Фарнхем, у неї було приголомшливе почуття гумору. Вона була неймовірно елегантною і привабливою жінкою", - цитує The Telegraph слова джерела з оточення Єлизавети II.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Найбагатша співачка України показала, де і з ким зустрічала Новий рік: "На жаль, не всі..."
Не дожила до ювілею: зупинилося серце легендарної актриси і власниці семи "Еммі"
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника в маленькій сукні запалила в новорічну ніч: "Еталон жіночності"
"Життя змінилося кардинально": фіналіст "Майстер Шеф" Владислав розповів про нову роботу після шоу
Незадовго до цього Єлизевета II втратила іншу свою фрейліну - Анну Фортуну ФіцРой, герцогиню Графтонську, яка померла на 102 році життя. З 1966 року вона несла службу, як керуюча гардеробної королеви.
Минулий рік видався дуже складним для Єлизавети II. Її чоловік принц Філіп помер у квітні, не доживши всього три місяці до свого 100-річного ювілею.
Користувачі співчувають королеві:
"Її Величність нещодавно втратила чимало подружок 😔"
"Так сумно"
"Нехай вона спочиває з миром, молимося за подругу королеви 🙏"
"Чарівна жінка, уродженка графства Каван в Ірландії. Відданий друг королеви. Нехай земля їй буде пухом"
"Дуже сумно"
Нагадаємо, принц Гаррі і Маркл після втечі з палацу і скандального інтерв'ю попросили зустрічі з Єлизаветою II
Як повідомляла Politeka, королева Єлизавета II не слухає лікарів, вона пішла на хрестини онуків: є перші фото після хвороби
Також Politeka писала, що у Віндзорському замку вже з'явилися новорічні прикраси. Як виглядає ялинка у Єлизавети II