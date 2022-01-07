Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокменко опублікувала фото з батьками та показала, у якій компанії проводить вечір.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram єдина внучка відомої української співачки Софії Ротару 20-річна Соня Євдокименко поділилася новою світлиною. Так, на фото були її батьки - син виконавиці 51-річний Руслан Євдокименко та 47-річна Світлана Євдокименко.

"Чарівний, святковий вечір, організований Іриною Ковальчук та Іриною Майтикович", - написала Соня Євдокименко.

Як бачимо, на фото, окрім батьків Соні, були відомий український співак Олег Михайлюта, відомий як Фагот, фотограф та дизайнерка Ольга Навроцька, акторка театру та кіно Олена Лавренюк та інші.

Нагадаємо, що зараз Соня Євдокименко живе та навчається в Нью-Йорку, але на зимові свята прилетіла в Україну. Дівчина збирається заміж за мільйонера-підприємця Дениса Жаданова.

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