20-річний Даня Мілохін поділився свіжими "сторіз" у себе в Instagram, поскаржившись на те, що його розгорнули назад в аеропорту Києва. До цього його кілька годин протримали в залі очікування.
"Памагітє. Ми влетіли до Києва і нас тримають у полоні", - заявив на кадрах Мілохін.
А через півгодини скрушно додав: "Чуваки, мене не спустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули!".
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При цьому тіктокер встиг опублікувати кадри, як летить в Україну з підписом: "Готовий стати президентом🤝 🤓". Друг Моргенштерна засвітив свій першокласний політ і нарвався на безліч коментарів.
"на Київ, але не впустили🤷"
"Чому не впустили, відомо причину?"
"Годину тому бачив в аеропорту, відмовили"
"Хіба він був у Криму?"
"я йому вчора в дірект писав, щоб він не летів в Україну, його не пустять, так як він влітку був у Криму. Ну він же повідомлення від підписників не приймає".
Додамо, у жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6 місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.
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