Російський тіктокер і співак Даня Мілохін, друг репера Моргенштерна, по прильоту в Україну не просунувся далі аеропорту - кадри, як його "вигнали" з нашої країни облетіли Мережу.

20-річний Даня Мілохін поділився свіжими "сторіз" у себе в Instagram, поскаржившись на те, що його розгорнули назад в аеропорту Києва. До цього його кілька годин протримали в залі очікування.

"Памагітє. Ми влетіли до Києва і нас тримають у полоні", - заявив на кадрах Мілохін.

А через півгодини скрушно додав: "Чуваки, мене не спустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули!".

При цьому тіктокер встиг опублікувати кадри, як летить в Україну з підписом: "Готовий стати президентом🤝 🤓". Друг Моргенштерна засвітив свій першокласний політ і нарвався на безліч коментарів.

"на Київ, але не впустили🤷"

"Чому не впустили, відомо причину?"

"Годину тому бачив в аеропорту, відмовили"

"Хіба він був у Криму?"

"я йому вчора в дірект писав, щоб він не летів в Україну, його не пустять, так як він влітку був у Криму. Ну він же повідомлення від підписників не приймає".

Додамо, у жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6 місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

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