Українська блогерка Катерина Репяхова, яка є четвертою дружиною артиста Віктора Павлика, показала, як разом з родиною відпочиває в Буковелі.

Як повідомляє Politeka.net, для зимового відпочинку Катерина Репяхова обрала український курорт. В Instagram вона показує шанувальникам, як насолоджується відпусткою. В Буковель Репяхова поїхала з чоловіком, сином і своєю мамою, яка допомагає їй дивитися за дитиною.

У себе в сторіс дівчина показала прекрасні види і трохи поскаржилася на труднощі відпочинку з малюком.

"З плюсів - відразу гірка для лиж. З мінусів - особливо ніде гуляти з коляскою, в центр не потрапиш, тільки в обхід", - зазначила Катерина Репяхова, додавши, що це не заважає їм насолоджуватися прекрасними видами.

Також блогерка показала, як змушена прати і сушити речі прямо в готельному номері.

"Як вам наша атмосфера? Випрала речі Мишка. А зараз він буде купатися", - поділилася планами Репяхова.

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