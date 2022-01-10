Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами зі зйомок нового сезону проекту "Майстер Шеф. Битва сезонів". Прем'єра шоу на телеекранах відбудеться 22 січня.
В "Майстер Шеф. Битва сезонів" візьмуть участь двадцять найяскравіших зірок попередніх сезонів проекту.
Оцінювати майстерність учасників будуть Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.
Ектор Хіменес-Браво навіть не втримався і показав кадри зі зйомок на своїй сторінці в Instagram.
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"Було дуже атмосферно", - зазначив він.
Запрошеними гостями "Майстер Шеф. Битва сезонів" стали судді шоу «Україна має талант» актриса і екс - » Холостячка " Ксенія Мішина, шоумен Сергій Притула і хореограф Євген Кот.
Цього разу Євген Кот, Притула і Ксенія Мішина оцінюватимуть кулінарні таланти.
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