Кадри "Майстер Шеф. Битва сезонів" з'явилися в мережі до прем'єри шоу.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами зі зйомок нового сезону проекту "Майстер Шеф. Битва сезонів". Прем'єра шоу на телеекранах відбудеться 22 січня.

В "Майстер Шеф. Битва сезонів" візьмуть участь двадцять найяскравіших зірок попередніх сезонів проекту.

Оцінювати майстерність учасників будуть Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Ектор Хіменес-Браво навіть не втримався і показав кадри зі зйомок на своїй сторінці в Instagram.

"Було дуже атмосферно", - зазначив він.

Запрошеними гостями "Майстер Шеф. Битва сезонів" стали судді шоу «Україна має талант» актриса і екс - » Холостячка " Ксенія Мішина, шоумен Сергій Притула і хореограф Євген Кот.

Цього разу Євген Кот, Притула і Ксенія Мішина оцінюватимуть кулінарні таланти.

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