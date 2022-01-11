Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 52-річна Дженніфер Лопес не так часто показує себе в простому вигляді, проте прості домашні кадри викликають у фанатів навіть більше реакції, ніж постановочні фотосесії. Шанувальники також нерідко самі публікують подібні архівні кадри.
Одним з таких став ролик, в якому Лопес без перук і укладок позувала в одному банному білому халаті. Вона спостерігала за тим, як її дочка вчиться співати і повчала її, поки дівчинка намагалася показати свої перші встигли.
"Горде обличчя мами Джен 🥺 🥺 ❤ моя талановита Лулу" - пишуть в мережі під кадрами.
Шанувальники підтримали ролик:
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"У Емми гарний голос...👏 ; Вау, супер, схвалюю; Джен ростить конкурентку; така красива 😍❤️; будь ласка, Еммі, співай ще, ти будеш такий же, як мама ❤️; приголомшливий і безцінний досвід; Браво Еммі!!!👏 🙌 😍 ; Вау, вона дивовижна, якщо вона теж буде співачкою».
Також в Instagram 52-річна Дженніфер Лопес опублікувала відео, вирішивши поговорити зі своїми фанатами. Вона засвітилася перед камерою в мініатюрному ТОПі, продемонструвавши свої підкачані плечі і плоский животик. Виглядала зірка на всі 100%, а її фізичній формі могли б позаздрити і молоді дівчата.
"Це #MotivationMonday. Я хочу знати ваші цілі і наміри на цей рік!!! Може бути, ми зробимо їх разом. Розкажіть мені в коментарях нижче", - підписала відео зірка.
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