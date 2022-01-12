Як пише Politeka.net, Ксенія і Євген Кошовий більше 10 років у шлюбі. У пари є двоє дочок-Варвара і Серафима. Раніше Ксенія займалася танцями, але покинула сцену і тепер зайнята просуванням власного бренду одягу, який створює стильні вбрання для дітей і жінок. А Євген продовжує радувати українців своєю акторською майстерністю з "Квартал 95". Ксенія, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото дружина Кошового показала стильну сукню, в якій позувала вночі на Мальдівах, де зараз відпочиває з чоловіком. Танцівниця виставила одну ніжку вперед, демонструючи її в розрізі вбрання. Як можна зрозуміти, цей наряд у Ксенії був власного дизайну.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під новим фото, адже в сторіс немає подібних інструментів.
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Також Politeka повідомляла, що Євген Кошовий з красунею-дружиною на Мальдівах посварили українців
А ще Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" в прозорій сукні розцвіла поруч з чоловіком