Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна розповіла про дитину, яка змінила її життя, і як вона багато для неї значить - зірка написала важливі побажання.

25-річна Катерина Нікітіна народилася в Кременчуці в родині викладачки в університеті й зварника, пише Politeka.net.

Нерідко красуня показує свого улюбленого брата, Євгенія, який 15 січня відсвяткував 12 років. За словами красуні, саме завдяки цьому хлопчикові її життя змінилося, і з двох його місяців вона пройшла школу мам, адже годувала, гуляла і вкладала спати хлопчика.

"Ти занадто багато значиш для мене!!!🤗



Ти у нас приголомшливий!!!🙌🏻

Розумний, красивий, талановитий, турботливий, тямущий, спортивний і дуууже добрий!!!!

Я тобі бажаю не втратити всі ці якості, через роки свого життя...❤️", - написала Катерина Нікітіна.

Зірка написала ще багато побажань, і в кінці додала: "Не забувай, що для дурниць і у тебе є сестра😝 я завжди поруч!!! Пам'ятай про це😇".

Публікація швидко зібрала сотні лайків, користувачі Мережі написали багато приємних побажань хлопчикові, приєднавшись до привітань.

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