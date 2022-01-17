Як передає Politeka.net, шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін поділився новим відео, відобразивши їх дітей.
Ліза показала малюнок, який вона намалювала.
"Це береза. До речі, я її намалювала по знакономірності да Вінчі", - сказала дівчинка.
«За знакономерности?» - перепитавши Галкін
"За закономірністю", - поправив сестру Гаррі Галкін.
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"Головне це такі лінії намалювати, а потім їх товстіший робити», - розповіла дівчинка.
Максим Галкін перепитав чи впевнена вона, що це закономірність да Вінчі.
«Ні. Це моя закономірність. Але малював такі картини і Леонардо до Вінчі", - відповіла дочка, чим розсмішила брата.
"Так, а чого смієшся? Так давай ось так ось теж зробити.Поки що тільки я Ліза і Леонардо так можуть», - сказав на це Максим Галкін.
Відео активно коментують користувачі Мережі.
"Такі дітки красиві і розумні«," яка принадність!!! Люблю дивитися вас!!! Будьте щасливими", " Лізочка дуже схожа на маму. Дуже красива і розумна дівчинка", " Гарі усміхнений такий, прям гуморист, весь в тата. Чудові дітки", " Ліза талановита і розумна не по роках!!! Не те що знає картину відомого майстра, але і свою роботу створила в певному стилі», - пишуть в коментарях.
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