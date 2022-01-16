Як пише Politeka.net, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO порадував своїх шанувальників новими кадрами з відпочинку в засніжених горах.
На свої січневі канікули Усик вирішив відправитися в Карпати, де активно проводить час на засніжених схилах. Втім, навіть на гірськолижному курорті Олександр не забуває про те, що в першу чергу він боксер.
На новому відео спортсмен продемонстрував свої вміння прямо на лижній трасі. Так, Усик стояв у повній екіпіровці і боксував з повітрям перед собою. Поки боксер наносив ритмічні удари по невидимому супернику поруч стояли лижі і лижні палиці.
"Боксую в будь-який час, в будь-якому місці", - підписав кадри Усик.
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Його шанувальники тут же відреагували.
"Людина невидимка нокаутована!", "О я вже знаю з ким буду битися в Карпатах", "так пройдеш повз легенди, так і не дізнаєшся хто це був", "Брат ти навіть на відпочинку не перестаєш тренуватися!) Краса!", "Страшно тепер на лижах кататися", "на лижах це начебто не так працює", "такого краще не підрізати на спуску", - пишуть люди.
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