Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров вразив кадрами з країни, яка його дійсно вразила.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров, який довгі роки знімає програму "Світ навиворіт", показуючи українцям приголомшливі пригоди в різних куточках світу, поділився своїм відкриттям. Виявилося, мандрівник знайшов країну, яка навіть його вразила, і це - Колумбія.

У своєму Instagram Дмитро поділився вражаючими кадрами зі зйомок в Колумбії, а також розповів про цю дивовижну країну, яку в новому сезоні він відкриє і для глядачів.

"Це справжня мрія для будь-якого дослідника, шукача пригод. Колумбія – це мій новий ТОП. На дванадцятому році зйомок програми "Світ навиворіт" я можу сміливо сказати, що в захваті. І обіцяю поділитися емоціями з вами через екрани. Ми покажемо вам різні Колумбії. Покажемо ту, в яку точно захочеться і можна поїхати кожному. Покажемо Колумбію, в яку їхати небезпечно. І Колумбію, про яку ви раніше точно не чули і не знали", - поділився враженнями Комаров.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" возз'єднався з дружиною-красунею на іншому кінці планети: "Щасливчик".

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