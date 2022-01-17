Пішла з життя відома бразильська актриса Франсуаза Фортон, яка довгі роки боролася з небезпечним захворюванням.

Про смерть знаменитості повідомило видання Extra Globo. Відомо, що Фортон пішла з життя у віці 64 років після тривалої боротьби з онкологією. Останні чотири місяці вона провела в лікарні. Страшний діагноз "рак шийки матки" актрисі поставили ще у 1989 році.

У Франсуази залишився чоловік, театральний продюсер Едуардо Барата, і син Гільєрме Фортон Віотті.

Акторська кар'єра Фортон почалася ще у 1969 році з невеликої ролі в мильній опері "Ультима Вальта". Потім актрисі пощастило зіграти одну з головних ролей у фільмі "Марсело Зона Сул" (1970) Ксав'єра де Олівейри.

Більшість українських глядачів може знати Франсуазу завдяки серіалу "Клон", в якому вона зіграла роль Сімоне, помічниці професора Альб'єрі.

Актриса також знімалася в таких серіалах, як: "В ім'я любові", "Любов до життя", "Моя любов, моя печаль", "Любов поза рівних".

У мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку зі смертю актриси.

"Спочивай з миром, мій друг!!! Моє серце болить", "сумно чути про твій відхід! Мої співчуття рідним і близьким! Тепер ти сіяєш в небі", "як сумно, коли така актриса, як Франсуаза Фортон, вмирає в 64 роки. Я навчилася ненавидіти і любити, коли вона грала Хелену в "Тієті"!", "Спочивай з миром, велика бразильська актриса", - пишуть люди.

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