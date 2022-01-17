Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного актора Степана Казаніна зі студії "Квартал 95" Наталія поділилася у своєму Instagram яскравим кадром з відпочинку. На знімку красуня постала в абсолютно незвичайному образі, атмосфери кадру додає світло західного сонця.

На фотографії Наталія відображена в красивій локації, вона присіла біля лавки, а за її спиною видно промені призахідного сонця і хвилі океану. Перед камерою дружина актора з'явилася в тонкому халаті, який майже неможливо розгледіти. Її волосся недбало укладені, а на обличчі серйозний вигляд.

У підписі до публікації Казаніна розповіла про експерименти з фотографією: "Ракурси, світло, композиція. Навіщо в інсті всі ці складності? Клацай собі і клацай, крутися перед камерою. Але ж як вдало можна спотворити обриси і зробити стрункішою фігуру! Ось тобі і перша вигода! Спіймати кадр, який існував тільки в твоїй уяві! Ось тобі і друга вигода! Відобразити простий предмет так, що їм доведеться тільки милуватися! Ось тобі і третя вигода! Підкреслити деталі, зачепитися за них! Ось тобі і четверта вигода! Прибрати зайве, залишити суть і сенс! Ось тобі і п'ята вигода! А ще додати емоцію, з цим точно не прогадаєш! Я, правда, сама поки не чарівниця, я ще тільки вчуся. Але скільки ж всього цікавого можна знайти навіть у випадковому вдалому кадрі!".

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