Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий Сергій Притула, який був суддею в новому сезоні шоу "Україна має талант", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу шоумен виклав у соцмережі чарівне фото з відпустки з дружиною, якій вирішив показати піраміди.

На фотографії Сергій та Катерина зображені біля підніжжя знаменитої піраміди Чичен-Іца в Мексиці. Пара вийшла на прогулянку в легкий літніх нарядах, він в білій футболці і джинсових шортах, а вона – в красивій Білій вишиванці з модним капелюшком на голові.

У підписі до фотографії Притула поскаржився, що так і не зміг догодити дружині, яка хотіла подивитися піраміди. "Збиралися у відпустку. Дружина каже: "Хочу на піраміди". Прилетіли, дивимося. Каже: "Це не ті". Як догодити, вже не знаю!". Користувачі тут же почали коментувати нове фото телеведучого, бажаючи їм з дружиною гарного відпочинку.

Нагадаємо, Притула без дітей полетів з України і заговорив про почуття провини: "На це важко зважитися...".

Як повідомляла Politeka, Притула розлютився через українців, які розкритикували його святковий стіл: "Якщо вже ви такий...".

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